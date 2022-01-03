Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

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AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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