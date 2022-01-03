Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)