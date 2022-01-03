Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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