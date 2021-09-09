Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun