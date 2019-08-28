Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Velandia'nın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.