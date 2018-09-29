- Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de

Erdoğan, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'i kabul etti

KÖLN - Berlin temaslarının ardından Köln'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'i kabul etti. Erdoğan, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.

Berlin temaslarının ardından Köln'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Köln Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Merkez Camii'nin açılışı öncesi Erdoğan, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'i kabul etti.