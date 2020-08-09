Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış...
09.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, salgın sürecinde diğer pek çok yerde yaşanan can sıkıcı, utanç verici görüntülerin hiç birinin Türkiye'de yaşanmadığını söyledi.

Maddi imkanı ne olursa olsun bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine, birinci sınıf sağlık hizmeti sağladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne vatandaşlarımız tedavi hizmetlerine erişimde ne de sağlık çalışanlarımız koruyucu sağlık malzemelerine ulaşımda hiçbir sıkıntı çekmedi. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Bilhassa şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok istifade ettiğimiz, en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimizden biri oldu. Sadece sağlık hizmetlerini en yaygın ve en üst düzeyde vermekle kalmadık aynı zamanda yeni yatırımlarla sağlık altyapımızı tahkim ettik."

"150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların ihtiyaçları yanında bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladıklarını dile getirerek, "Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik. İnşallah bundan sonra da atamız Kanuni Sultan Süleyman'ın o veciz ifadesinde buyurduğu şekilde 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' düsturuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

"Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli"

Sözlerini tamamlamadan önce başta Kocaelililer olmak üzere tüm vatandaşlara "TAMAM" diyerek sloganlaştırdıkları temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlatmak istediğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar, vesaire... Lütfen bu dönem içinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, hayatlarını idame ettirirken muhakkak kurallara uymalarını istirham ediyorum."

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Açılışını yaptıkları sağlık tesislerinin Kocaeli'ye ve Kocaelililere hayırlı olmasını dileyip, eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, görev yapan sağlık personeline de başarılar dileyen Erdoğan, mart ayından beri büyük bir gayretle çalışan sağlık personeline de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bazı bakanlar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, iş insanı İbrahim Aracı ve milletvekilleriyle kurdele keserek Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdelayı keserken yaptığı konuşmada, "Tesislerimiz tüm Kocaeli'mize, inşallah tüm insanlığa hayırlı olsun diyoruz, şifa kaynağı olsun diyoruz ve özellikle emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Geçmişlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağolun, varolun. Başta Rektörümüz olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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