Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'deki programa telefonla bağlandı

11.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor." dedi.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni üye yapılan gençlerin katıldığı "2023 Genç 2023 AK GENÇ" programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, 2023 rakamının çok anlamlı olduğunu, 2023 genç üye yapılmasının özellikle 2023 yılının da müjdecisi olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 rakamının sadece Kocaeli çevresinde değil tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının ne denli büyük olacağını kendisine anlattığını belirterek "Şu anda zaten Türkiye genelinde üye kaydı itibarıyla yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi bu şekilde bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek ana kademesiyle gerek kadın kollarıyla gerek gençlik kollarıyla bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Gençler özellikle Kocaeli'nin partimiz içerisindeki inancı her zaman farklı oldu. Bundan sonra da çok çok farklı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır"

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız" diyerek şöyle devam etti:

"Gençler özellikle şunu unutmayın: Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlara sizlerin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz, beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bakınız şu anda gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz tek haneliye iniyor. Enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın."

Kısa süre önce Kocaeli'de yerli ve milli Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu otomobilimizle inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bu adımları atarken, bakın artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakaladığı en yüksek seviyedir. O bakımdan dayanışmanız çok büyük önem arz ediyor. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikametle biz istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. Ama 2023'ler yetmez ve bu rakamları daha da arttıracağız ve gençlerimizi inşallah AK Parti çatısı altında toplamaya devam edeceğiz."

Konuşma sırasında bir genç Erdoğan'a "Reis görüntülü ara" şeklinde seslendi. Salondakiler de zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratın da bulundu.

Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıl boyunca çalıştıklarını ve ülkeyi bir krizden kurtardıklarına değinerek 2002'den bu yana hayata geçirdikleri icraatları anlattı. Parti olarak gençlere büyük değer verdiklerini ve seçilme yaşını 18'e düşürdüklerini aktaran Yıldırım, "İnşallah 2023'e geldiğimizde daha gelişmiş, daha da kalkınmış, demokrasiyi, hukuk devleti altyapısını daha da güçlendirmiş bir Türkiye'yi gençlere emanet edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, hiçbir zaman hiç kimseyi yolda bırakmadıklarını vurgulayarak "Hatta yol yürürken yanımıza sizin gibi gençleri de dahil ettik. Yorulanlar olabilir, bizimle yol yürürken kenara çekilenler olabilir. Varsın olsun, gençlerle gençlerin enerjisiyle çok daha hızlı yürüyeceğiz, çok daha kararlı yürüyeceğiz, 2023'te bayrağı tekrar zirveye taşıyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, teşkilat yöneticilerine plaket takdim etti.

Kaynak: AA