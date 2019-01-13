Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı, Adaylarının...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan adaylarını tanıtması SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA