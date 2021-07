Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyaretinde bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma çıkışında kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyareti ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, "Geniş bir heyetle KKTC seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC Parlamentosunda Milletvekillerine hitabımız olacak. Bunun yanında KKTC'ye bir müjdemiz var. Müjdeyi orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine KKTC'de her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Törenlerimizde gerek adaya, gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin beyin, gerek şahsımın mesajları var. Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, şu ana kadar Almanya'da herhangi bir yardım talebi almadıklarını söyledi.

Erdoğan, "O konuda Almanya'da böyle bir talep söz konuş değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileri ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makineleri ile oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rize'miz daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da saatte 202 metreküp yağmur aldı. Çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için yatay olduğu için hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar kalmadı. O ağaçlar söküldü yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibariyle bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere kaydılar. Ciddi zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin ama şu an itibariyle 6 can kaybı var. 2 tane de aranan hemşerilerimiz var".

15 Temmuz'un yıldönümünde uluslar ve uluslararası alanda önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Dün şafak vakti filmi vizyon olarak gündeme girdi. Ulusal uluslararası canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'de 90 bin camimizde selalar okundu. 15 Temmuz itibariyle toplamda 3 bin 876 proje ulusal uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler sergiler anma toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz demokrasi müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu bu. Herhalde şu an Türkiye'de bir ilk bu müze. Onu da Devlet bey ile birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik. İnanıyorum ki sadece ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İçeriği itibariyle insanı duygulandıran, yergi geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

