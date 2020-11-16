Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti

16.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti kapsamında elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörleri KKTC'ye hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti kapsamında elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörleri KKTC'ye hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüşmesinin ardından KKTC lehine birçok önemli kazanım elde edildi. Uzun zamandır elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KKTC'ye hediye edildi. Güney Kıbrıs'tan elektrik ithalatına ihtiyaç duyulmaması için 2 adet 25 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilmesi kararlaştırıldı. Demirören Haber Ajansı'nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, hibe edilecek jeneratörler KKTC'nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak. Jeneratörlerin dual sisteme sahip olduğu belirtilirken hem LNG hem de dizel yakıt ile çalıştığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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