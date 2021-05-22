Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve... - Haberler
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