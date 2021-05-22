Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve... - Haberler
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