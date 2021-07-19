Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu KKTC Genel Kurula hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü

KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu

KKTC Genel Kurula hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

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Erdoğan: "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz."

Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım."

Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin yanı sıra millet bahçesi de yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı