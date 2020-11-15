Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

15.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan ve diğer yetkililerce uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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