Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Erdoğan, mescitle birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin de hizmete açıldığını belirtti. Erdoğan, "Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın açıkladığı 'Maraş açılımı' kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı." ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen yıl ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir. Sadece Maraş'ın değil tüm Ada'nın en güzel parkları arasında yer alacak şekilde yeniden düzenlenen bahçenin hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Ali Erbaş'a bağlantı

Bilal Ağa Mescidi'nde açılış için bekleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve KKTC Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'e canlı yayınla bağlantı yapıldı. Erbaş, Kurban Bayramı'nda böyle hayırlı bir açılışın yapılmasının Kıbrıs ve Maraş'a bereket ve hayır getirmesini temenni etti. Maraş'ın açıldığı günden itibaren bu mescitte ezanın okunduğunu hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı, ibadete hazır hale getirildi. Mescidin yanının külliye haline getirilmesi noktasında yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bazı planlamalar var. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zat-ı devletlerine ve Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'e bu güzel mabedi milletimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mescidin ve çay bahçesinin KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.

"Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili çalışmamızı yaptık"

Geçen kasım ayında gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey'le proje üzerinde mimarımızı da yanımıza almak suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canıgönülden tebrik ediyorum." KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, canlı bağlantıların ardından salonda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile temsili açılış ve temel atma kurdelesini kesti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müze olarak açılışı yapılan, 1974 Barış Harekatı'nda kullanılan çıkarma gemisinin minyatürünü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin düzenlendiği salondan ayrılırken vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven