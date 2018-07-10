Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Resmi Törenle Karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'da Ercan Uluslararası Havalimanı'na geldi. Havalimanından ayrıldıktan sonra Lefkoşa Atatürk anıtını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan anıta çelenk koyup anıt özel defterini imzaladı. Daha sonra ise KKTC Cumhurbaşkanlığında düzenlenen resmi törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından karşılandı.

Resmi törenin ardından iki ülkenin temsilcileri heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı basın toplantısı düzenleyecek - LEFKOŞA