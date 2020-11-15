Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)
15.11.2020 19:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi Geçit töreninden görüntüler Törendeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması Jetlerle yapılan gösteriden görüntüler LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi
Geçit töreninden görüntüler
Törendeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması
Jetlerle yapılan gösteriden görüntüler LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen geçit törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel