Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu

15.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu

ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;

ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;

Ana yemek:  Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar:  Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

Zeytinli- hellimli pilavuna


- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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