Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş'a tarihi ziyaret: Piknik menüsü belli oldu
15.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:58
ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;
ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;
- Lefkoşa
Ana yemek: Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi
Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava
Zeytinli- hellimli pilavuna
- Lefkoşa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı