Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

15.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'ye gitti.mCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Maraş'ın ziyaret edilmesi ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

- Kktc

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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