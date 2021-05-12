Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz