Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19'la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA