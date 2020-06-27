Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
27.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:43
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19'la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA