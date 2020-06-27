CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
27.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:43
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19'la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.
Kaynak: DHA