CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
27.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:43

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19'la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

 


Kaynak: DHA

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