Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
14.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. - ANKARA
Kaynak: İHA