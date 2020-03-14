Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile "koronavirüs" konusunda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA