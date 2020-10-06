Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
06.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:10
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun