Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

10.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul ediyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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