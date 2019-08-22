Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

22.08.2019 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında Ankara'ya gelen Başbakan Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti
Kaynak: AA
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