Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor. 15: 30'da başlayan görüşme şu sıralarda devam ediyor.
Kaynak: İHA