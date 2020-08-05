Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada KKTC Başbakanı Tatar ile görüşüyor. Kaynak: İHA