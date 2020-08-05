Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.
05.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşüyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada KKTC Başbakanı Tatar ile görüşüyor.
Kaynak: İHA