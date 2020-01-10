10.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede son dönemde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA