Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

10.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından 'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede son dönemde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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