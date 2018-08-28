Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Erhürman ile Telefonda Görüştü (2)

BAŞBAKANLIK YETKİLİLERİNDEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından KKTC medyasında bazı iddialar yer aldı. KKTC Başbakanlık yetkilileri, Erdoğan ile Erhürman görüşmesine ilişkin Kıbrıs basınında yer alan iddiaların doğru olmadığını söyledi. Üst düzey bir yetkili, "Haberler külliyen yalan. Nereden böyle bir haber yapıldı, anlamadık. Sadece Ankara randevusu konuşuldu" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,