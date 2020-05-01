Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı
01.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya, "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla aileyle video konferans yöntemiyle konuşan Erdoğan, kızlarının bulunması için asker ve polisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya, "İnşallah rabbim yavrunuza en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder. Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Kaçırılan kızın babaannesine ise Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de evladımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans görüşmesi yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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