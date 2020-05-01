Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü
01.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrılı, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrılı, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.
Kaynak: AA