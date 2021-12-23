Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'dan ayrıldı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması ve ardından yaptığı görüşmelerden sonra Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri

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