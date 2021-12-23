Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'dan ayrıldı.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması ve ardından yaptığı görüşmelerden sonra Kızılcahamam'dan ayrıldı.