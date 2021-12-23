Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması ve ardından yaptığı görüşmelerden sonra Kızılcahamam'dan ayrıldı.