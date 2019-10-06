Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29.

06.10.2019 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Kaynak: AA
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