Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi
Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından Kızılcahamam'dan ayrıldı.