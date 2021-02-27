Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı
27.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:28
Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi Kızılcahamam-Çerkeş tünelinden drone görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesimi
Kızılcahamam-Çerkeş tünelinden drone görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı