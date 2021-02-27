Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı

27.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:28

Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi Kızılcahamam-Çerkeş tünelinden drone görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kurdele kesimi

Kızılcahamam-Çerkeş tünelinden drone görüntüleri İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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