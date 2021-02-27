Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5...
27.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük