Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.