Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5...

27.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli) Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5... - Haberler
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