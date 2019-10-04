Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

04.10.2019 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, helikopterle geldiği Kızılcahamam'da kampın yapılacağı otele geçti.

Kaynak: İHA
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