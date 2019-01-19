Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kız İstedi
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Vezirköprü Devlet Hastanesi Doktor İbrahim Hakkı Karakuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta...
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Vezirköprü Devlet Hastanesi
Doktor İbrahim Hakkı Karakuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan doktor İbrahim Hakkı Karakuş için aynı hastanede görevli doktor Seçil Usul'u ailesinden istedi.
Kaynak: AA