Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kız İstedi

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Vezirköprü Devlet Hastanesi

Doktor İbrahim Hakkı Karakuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan doktor İbrahim Hakkı Karakuş için aynı hastanede görevli doktor Seçil Usul'u ailesinden istedi.

Kaynak: AA