Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz"
"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı Salondan ve katılımcılardan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış...
"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı.(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız."