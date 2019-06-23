Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17: 40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: İHA
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