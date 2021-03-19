Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi

19.03.2021 23:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:03

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

(İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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