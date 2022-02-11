CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Cuma, DHA, Güncel, Haberler

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