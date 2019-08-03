CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.

3.08.2019 23:16
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Bakırköy'de açılış programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.45 sıralarında Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Yaklaşık 6 saat burada kalan Cumhurbaşkanı saat 22.00'da ofisten ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.

Kaynak: DHA
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