Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu