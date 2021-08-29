Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."