Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısa pistli uçak gemilere inebilen SİHA) İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek... - Haberler
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