Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz"
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:57
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek."
Kaynak: AA