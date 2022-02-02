Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haber

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