Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika