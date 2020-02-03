Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

03.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı , 'da Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti 'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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