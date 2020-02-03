Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
03.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
(İHA)
Kaynak: İHA