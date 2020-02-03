Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

03.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı , resmi ziyaret için bulunduğu 'da Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Marinskiy Sarayı'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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