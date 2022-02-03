Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kırım, Politika, Haber

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