Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika